Выиграй приз с символикой фильма «Хищник»

Дата окончания викторины: 13 сентября 2018 10:31
Сиквел легендарного «Хищника» выходит на экраны! Дарим эксклюзивные призы!

13 сентября в прокат выходит фантастический боевик «Хищник».

Из дальних границ космоса на небольшие улицы пригорода приходит охота во взрывном переосмыслении франшизы «Хищник» от Шейна Блэка. Теперь самые опасные охотники вселенной, генетически модернизировав себя с помощью ДНК других видов, стали еще сильнее, умнее и беспощаднее, чем когда-либо прежде. Когда мальчик случайно провоцирует их возвращение на Землю, предотвратить исчезновение человеческой расы смогут только те, от кого этого никто даже не ожидал.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 13 сентября.

Победители:

marina_19870***@mail.ru allfirst***@yandex.ru lihomanova12_***@yandex.ru alexander***@gmail.com 1qwer***@mail.ru 89214256***@mail.ru

