Викторина к фильму «Служанка» от Cinema Prestige и Киноафиши

22 августа в кинотеатре "Ленфильм" пройдет закрытый пресс-показ фильма Пак Чхан-Ука "Служанка".

Действие фильма «Служанка» разворачивается в 1930-ом году в Корее, когда страна была оккупирована японцами. В богатый и роскошный дом устраивается служанкой молодая Суоке. Делает это она по наставлению Графа, короля преступного мира, с целью свести с ним свою госпожу Хидеко. Но в итоге ситуация приобретает неожиданные повороты, а перед зрителями обнажаются самые тёмные стороны героев.

Ответьте на вопросы нашей викторины и выиграйте пригласительный билет на двоих на пресс-показ. Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга.