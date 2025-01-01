Выиграй билеты на специальный показ фильма «Горные огни»

Меню
Дата окончания викторины: 14 августа 2018 12:49
Участвуй в викторине и посмотри первым новый фильм с Алексеем Воробьевым!

15 августа состоится московский спец-показ фильма «Горные огни» в Атриуме. Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица.

Группа студентов американского ВУЗа приезжает в горную алтайскую деревушку, навестить родственников своей бывшей одногруппницы Карины — девушки, родом из этих мест, убитой в Америке при загадочных обстоятельствах. Брат Карины оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса.

Победителей определим рандомным способом 14 августа.

Викторина только для жителей Москвы. 18+

Победители:

petrden***@yandex.ru

zzelizav***@ya.ru

