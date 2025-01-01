Выиграй билеты на специальный показ фильма «Бергман»

Участвуй в викторине и посмотри первым документальную сагу к 100-летию выдающегося режиссера Ингмара Бергмана.

7 августа в Санкт-Петербурге и в Москве пройдут специальные показы документального фильма «Бергман», приуроченные к 100-летию знаменитого режиссера Ингмара Бергмана.

История мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица.

Победителей определим рандомным способом 6 августа.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Детали показа в Санкт-Петербурге

Дата: 7 августа

Место: Формула Кино Галерея

Что будет: показ фильма и обсуждение с заместителем главного редактора журнала «Сеанс», кинокритиком Василием Степановым. Показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами.

19:30 - сбор гостей 20:00 - представление фильма Василием Степановым, показ 22:00 - обсуждение фильма с Василием Степановым

Детали показа в Москве

Дата: 7 августа

Место: Формула Кино Горизонт

Что будет: показ фильма и обсуждение с кинокритиком Антоном Долиным. Показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами. 19:30 - сбор гостей 20:00 - представление фильма Антоном Долиным, показ 22:00 - обсуждение фильма с Антоном Долиным

Победители:

Мск: bulaeva.***gmail.com; anos***@yandex.ru; anka1****@gmail.com

Спб: soy***@mail.ru; galina***9@mail.ru; sovushk***@yandex.ru