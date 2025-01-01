Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на специальный показ фильма «Бергман»

Выиграй билеты на специальный показ фильма «Бергман»

Дата окончания викторины: 6 августа 2018 11:12
Выиграй билеты на специальный показ фильма «Бергман»

Участвуй в викторине и посмотри первым документальную сагу к 100-летию выдающегося режиссера Ингмара Бергмана.

7 августа в Санкт-Петербурге и в Москве пройдут специальные показы документального фильма «Бергман», приуроченные к 100-летию знаменитого режиссера Ингмара Бергмана.

История мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными, коллегами, друзьями и возлюбленными, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица.

Победителей определим рандомным способом 6 августа.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Детали показа в Санкт-Петербурге

Дата: 7 августа

Место: Формула Кино Галерея

Что будет: показ фильма и обсуждение с заместителем главного редактора журнала «Сеанс», кинокритиком Василием Степановым. Показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами.

19:30 - сбор гостей 20:00 - представление фильма Василием Степановым, показ 22:00 - обсуждение фильма с Василием Степановым

Детали показа в Москве

Дата: 7 августа

Место: Формула Кино Горизонт

Что будет: показ фильма и обсуждение с кинокритиком Антоном Долиным. Показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами. 19:30 - сбор гостей 20:00 - представление фильма Антоном Долиным, показ 22:00 - обсуждение фильма с Антоном Долиным

Победители:

Мск: bulaeva.***gmail.com; anos***@yandex.ru; anka1****@gmail.com

Спб: soy***@mail.ru; galina***9@mail.ru; sovushk***@yandex.ru

Викторина окончена
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше