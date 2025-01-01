Выиграй билеты на VK Fest-2018

Меню
Дарим два билета на самый классный фестиваль этого лета!

28 и 29 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится летний VK Fest. Все самое интересное из социальной сети VK перенесется в реальность.

Сотни интерактивных площадок, море развлечений, блогеры, спикеры и ваши любимые артисты — это будет круто!

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй два входных билета на 29 июля и посети бесплатно самое грандиозное событие этого лета.

Победителя определим рандомным способом 27 июля.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

