Выиграй билеты на VK Fest-2018
Дарим два билета на самый классный фестиваль этого лета!
28 и 29 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится летний VK Fest. Все самое интересное из социальной сети VK перенесется в реальность.
Сотни интерактивных площадок, море развлечений, блогеры, спикеры и ваши любимые артисты — это будет круто!
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй два входных билета на 29 июля и посети бесплатно самое грандиозное событие этого лета.
Победителя определим рандомным способом 27 июля.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победитель:
leapinsky@***
Викторина окончена