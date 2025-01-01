Выиграй приз с символикой фильма «Миссия невыполнима: Последствия»
Хочешь стать настоящим шпионом? Участвуй в викторине и выигрывай призы, как у Итана Ханта.
19 июля в прокат выходит шпионский триллер «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом в главной роли.
В новой части культовой шпионской экшн-франшизы, «Миссия невыполнима: Последствия», Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.
Правильно ответь на вопросы и выиграй приз с символикой фильма.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определим рандомным способом 26 июля.
Победители:
nata1992@*** semenovdima88@*** grammar@*** prinsessanna04@***
Викторина окончена