Выиграй приз с символикой фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Хочешь стать настоящим шпионом? Участвуй в викторине и выигрывай призы, как у Итана Ханта.

19 июля в прокат выходит шпионский триллер «Миссия невыполнима: Последствия» с Томом Крузом в главной роли.

В новой части культовой шпионской экшн-франшизы, «Миссия невыполнима: Последствия», Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.

Правильно ответь на вопросы и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 26 июля.

Победители:

nata1992@*** semenovdima88@*** grammar@*** prinsessanna04@***