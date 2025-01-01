Выиграй приз с символикой фильма «Это чертово сердце»

19 июля в прокат выходит драматическая комедия «Это чертово сердце»

Единственное занятие Ленни — бесконечные вечеринки с друзьями. Он привык, что любой его каприз оплачивает отец. В одном городе с ним живет 15-летний Дэвид, который почти всё своё время проводит дома. У Дэвида врожденный порок сердца и прогнозы врачей не слишком утешительны. Отец Ленни, устав от безделья сына, поручает тому заботу о Дэвиде. Неожиданно эти двое становятся друг для друга незаменимыми. Ленни помогает парню ощутить вкус к жизни и осуществить мечты, а Дэвид, в свою очередь, дает ему возможность почувствовать ответственность за свою жизнь и жизнь тех, кто рядом.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 26 июля.

