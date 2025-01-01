Выиграй билеты на ретроспективу фильмов Алексея Германа-старшего

Меню
Дата окончания викторины: 19 июля 2018 10:18
С 19 по 23 июля в Санкт-Петербурге состоится первая полная ретроспектива Алексея Юрьевича Германа, посвященная 80-летию режиссера.

В рамках ретроспективы, впервые на большом экране, будут показаны все шесть полнометражных картин режиссера («Седьмой спутник», «Двадцать дней без войны», «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» с пленки 35 мм, «Трудно быть Богом» с пленки 35мм), а также документальный фильм Сергея Карандашова «Мастерская», о «Студии первого и экспериментального фильма («ПиЭФ»), основанной в 1988 году Алексеем Германом.

Ретроспектива откроется в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»), где Алексей Юрьевич жил и работал (в Москве и регионах прокат фильма и ретроспектива планируются на сентябрь).

Ответь правильно на вопросы викторины и выиграй билет на на любой сеанс ретроспективы!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга!

Победители:

arnick@*** kate.koldaeva@*** voroshko@***

Викторина окончена
