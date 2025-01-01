Викторина к фильму «Пит и его дракон» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 17 августа 2016 12:00
11 августа на экраны выходит сказка «Пит и его дракон».

В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем иным как выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит. Пит уже долгое время живет в диком лесу, у него нет ни дома, ни семьи, зато есть замечательный друг – огромный зеленый дракон Эллиот. Грейс решает разгадать историю юного Пита, узнать всю правду о его семье и загадочном драконе, о котором ходит так много слухов и легенд. Новое приключение Disney на основе одной из самых захватывающих и добрых историй про настоящую дружбу мальчика и его верного дракона.

Ответье правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга. Убедительная просба указывать настоящее имя и фамилию, а также действующий е-мэйл, иначе мы не сможем с вами связаться!

Викторина окончена
