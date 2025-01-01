Выиграй билеты на показ фильма «Мектуб, моя любовь»

12 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоится премьера самого летнего фильма - «Мектуб, моя любовь», новой работы Абделатифа Кешиша («Жизнь Адель» и «Кус-Кус и Барабулька»).

Молодой сценарист Амин едет в родной город на Средиземноморье, где собирается провести летние каникулы. Там юноша влюбляется в девушку по имени Жасмин, а также встречает продюсера, который соглашается финансировать его первый фильм. Но всё меняется, когда жена нового знакомого проявляет интерес к Амину. Юноша должен сделать трудный выбор между отношениями с Жасмин и будущей карьерой.

«Мектуб, моя любовь» – гимн молодости и безрассудству! В своем новом фильме Кешиш возвращается к бескомпромиссной свободе, на юг Франции, к ненавязчивому документальному типу съемки. Этот фильм презирает жанр и сюжет, завязку и кульминацию. Критики сравнивают литературную основу «Мектуба» с «Игрой любви и случая» Мариво и «В поисках утраченного времени» Пруста.

