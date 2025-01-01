Выиграй билеты на фильм «Париж. Город Zомби»
Французский хоррор - это что-то новенькое!
Не пропусти - участвуй в викторине и выигрывай билеты.
5 июля в прокат выходит французский фильм ужасов «Париж. Город Zомби».
На утро после шумной вечеринки Сэм обнаруживает, что его бывшая, ее новый бойфренд и вообще все вокруг превратились в зомби. И единственное место на весь Париж, где он может чувствовать себя в безопасности, – это квартира, где он проснулся. Что делать? Бежать или остаться? Защищаться или нападать самому?
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй 2 билета на любой сеанс хоррора «Париж. Город Zомби» в сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула Кино.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определим рандомным способом 6 июля.
Победители:
s.chistov@***
vitaliy0606@***
Julia5Hair@***