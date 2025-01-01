Выиграй билеты на показ фильма «Генезис 2.0»

5 июля в кинотеатре Формула Кино Галерея состоится предпремьерый показ документального фильма «Генезис 2.0».

На далеких островах северных широт, в условиях вечной мерзлоты охотники за трофеями заняты поисками бесценных сокровищ «черного» рынка – бивней доисторических мамонтов. Одна из таких экспедиций обнаруживает прекрасно сохранившиеся останки древнего зверя. Поразительная находка вызвала интерес в биотехнологическом мире. Фрагменты животного с живыми клетками доставляют в лабораторию по клонированию в Южной Корее. Ее честолюбивый глава Хван У Сок берется возродить мамонтов к жизни и совершить революцию в науке и судьбах человечества…

Сбор гостей: 19.30

Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на специальный показ!

Победителей определим рандомным способом 4 июля.

Победители:

daria.aust.spb@*** awchik@*** nastytasty@***