Выиграй билеты на закрытие фестиваля «Кино&Футбол» и показ фильма «Как мальчишки»

Попади на закрытие фестиваля «Кино&Футбол» и эксклюзивный показ французской комедии!

12 июля в 20.00 в кинозале гостиницы «Англетер» состоится показ спортивной комедии «Как мальчишки», приуроченный к закрытию Первого Международного фестиваля «Кино&Футбол».

Фильм, основанный на реальных событиях, с юмором и эмоциями прослеживает появление женского футбола во Франции на фоне эмансипации женщин в 1960-х годах.

Все начинается с немного сумасшедшей идеи спортивного обозревателя. Чтобы оживить интерес жителей Реймса к местной газете, он предлагает организовать женский футбольный матч. Но как преодолеть предрассудки?

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на показ картины.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 11 июля.

Победители:

