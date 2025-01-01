Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чебурашка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на закрытие фестиваля «Кино&Футбол» и показ фильма «Как мальчишки»

Выиграй билеты на закрытие фестиваля «Кино&Футбол» и показ фильма «Как мальчишки»

Дата окончания викторины: 11 июля 2018 09:04
Выиграй билеты на закрытие фестиваля «Кино&Футбол» и показ фильма «Как мальчишки»

Попади на закрытие фестиваля «Кино&Футбол» и эксклюзивный показ французской комедии!

12 июля в 20.00 в кинозале гостиницы «Англетер» состоится показ спортивной комедии «Как мальчишки», приуроченный к закрытию Первого Международного фестиваля «Кино&Футбол».

Фильм, основанный на реальных событиях, с юмором и эмоциями прослеживает появление женского футбола во Франции на фоне эмансипации женщин в 1960-х годах.

Все начинается с немного сумасшедшей идеи спортивного обозревателя. Чтобы оживить интерес жителей Реймса к местной газете, он предлагает организовать женский футбольный матч. Но как преодолеть предрассудки?

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на показ картины.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 11 июля.

Победители:

sova235@*** ol-kanyukova@***

Викторина окончена
Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»?
Книги были хороши, но сериалы стали легендой: 8 экранизаций, которые ушли дальше первоисточников — они шикарны
Тело Сулеймана лежит в Стамбуле, но вот сердца там нет: историки уже несколько столетий не могут разгадать эту загадку
Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»
Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)
Россияне под Новый год смотрят «Иронию судьбы», а ИИ – 5 других фильмов: советует тем, кто устал от Нади и Лукашина
Тест за минуту покажет, какой вы новогодний фильм: «Чародеи», «Ирония судьбы» или голливудский хит?
Каким представляли 2026-й в 6 фильмах прошлого? Спойлер: хорошего мало, но особенно пугает «Стартрек»
И куда вас это привело? Снова ко мне: старый мини-сериал по Кингу неожиданно ворвался в топ-10 в преддверие 2026-го
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше