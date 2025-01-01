Меню
Викторина «ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА СВЕТОФОРОВЫХ»

Дата окончания викторины: 9 июля 2018 11:39
Знаешь правила дорожного движения и любишь сериал «Семья Светофоровых»?

Участвуй в викторине и выигрывай ценные призы!

3 июля в России отмечают свой профессиональный праздник те, кто отвечает за нашу с вами безопасность на дороге, те, кто выполняет очень непростую работу, связанную с большим эмоциональным и физическим напряжением, дежурствами в любую погоду, волнением близких и далеко не всегда благодарным отношением участников дорожного движения. Кто оберегает жизнь и здоровье всех, кто находится на проезжей части и тротуарах, – водителей, пешеходов, взрослых и малышей. Наши с вами жизни и здоровье.

Сегодня – День ГИБДД!

По этому замечательному случаю, вместе с телекомпанией ФОРМАТ ТВ, которая производит знаменитый детский сериал «Семья Светофоровых» – о правилах дорожного движения, – мы решили проверить, насколько читатели КИНОАФИША.Инфо знают эти самые правила.

Мы запускаем викторину ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА СВЕТОФОРОВЫХ! Правила ее, и правда, просты: 1. Правильно ответь на вопросы до 08 июля включительно; 2. Получи шанс выиграть набор «Светофоровых Все Знают» (футболка, чашка, флешка, набор ручек) или главный приз – Семейный Сертификат в один из крупнейших картинг клубов (как известно, единственное место, где ПДД можно нарушать весело и безопасно!). В призовом фонде – 20 сувенирных наборов «Светофоровых Все знают» и один Сертификат на посещение картинг-клуба на всю семью. Победителей мы определим рандомным способом 9 июля! Викторина для всех жителей РФ

Победители:

Главный приз (сертификат на картинг):

biryuchka@***

Наборы:

oleg2012voronov@***

stasya86-09@***

finist60@***

kasatikova5350@***

painkiller@***

kyzyanatra@***

fan.ru-80@***

irinaya.1972@***

pinchukova_2001@***

nika888shina@***

ki.kozloff2017@***

kapysta.71@***

dream-soul@***

svt.luneva@***

nikolskii@***

trashtabars@***

ezerishe@***

annatrestyan@***

anntimmy@***

lamer4egg@***

Викторина окончена
