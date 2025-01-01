Выиграй приз с символикой мультфильма «Суперсемейка 2» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 9 июля 2018 10:37
И снова классные призы от Disney!

14 июня в прокат вышел новый мультфильм Disney и Pixar «Суперсемейка 2».

После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина только для Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 9 июля.

Победители:

bushuevaliz@*** sashawhite13@*** yur.nikit1n@*** don.kosinkin2016@*** o.bereozckina@*** anndogdog@*** kiravasilenko11@***

Викторина окончена
