Фестиваль «Кино&Футбол»: Выиграй билеты на показ фильма «Тренер»

5 июля в 20.30 в рамках Первого Международного фестиваля «Кино&Футбол» в кинозале гостиницы «Англетер» состоится показ фильма «Тренер», на который приедет сам Данила Козловский.

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на специальный показ «Тренера». После сеанса режиссер и исполнитель главной роли - Данила Козловский, ответит на вопросы зрителей.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 4 июля.

Победители:

