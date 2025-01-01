Фестиваль «Кино&Футбол»: Выиграй билеты на показ фильма «Тренер»
Дарим билеты на лучшую спортивную драму с Данилой Козловским!
Еще не успел посмотреть? Участвуй в викторине!
5 июля в 20.30 в рамках Первого Международного фестиваля «Кино&Футбол» в кинозале гостиницы «Англетер» состоится показ фильма «Тренер», на который приедет сам Данила Козловский.
Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на специальный показ «Тренера». После сеанса режиссер и исполнитель главной роли - Данила Козловский, ответит на вопросы зрителей.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определим рандомным способом 4 июля.
Победители:
