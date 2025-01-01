Меню
Дата окончания викторины: 29 июня 2018 09:52
Любишь трогательные французские фильмы?

Участвуй в викторине и выиграй приглашение на показ фильма «50 весенних дней» в Москве и Санкт-Петербурге!

28 июня в прокат выходит французская мелодрама «50 весенних дней».

В одном живописном французском городке живет Аврора, у нее две взрослые дочери и одна верная подруга, и Аврора их очень любит. Чего она не любит, так это перемены: когда Аврора теряет работу и узнает, что скоро станет молодой бабушкой, то воспринимает это как намек – мир захватила юность, и ей тут уже не место. К счастью, у Авроры появляется идеальный повод начать жизнь с чистого листа, и даже убедить всех, что лучшее начинается сейчас! Трогательная, смешная и очень «французская история» о том, как заново влюбиться в такую несовершенную и, безусловно, прекрасную жизнь.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный на двоих в кинотеатр Октябрь в Москве и в кинотеатр Ленфильм в Петербурге.

Победителей определим рандомным способом 29 июня.

Победители:

super_inessa@*** barn1999@*** lastochka43@***

Викторина окончена
