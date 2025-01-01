Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Викторина к спектаклю «Хитроумный план щеголей» от киностудии Ленфильм

Викторина к спектаклю «Хитроумный план щеголей» от киностудии Ленфильм

Дата окончания викторины: 18 июля 2016 12:00
Викторина к спектаклю «Хитроумный план щеголей» от киностудии Ленфильм

19.07 в 19.30 в кинотеатре «Ленфильм» (Каменноостровский пр., 10) состоится премьера британского спектакля «Хитроумный план щеголей».

Фривольная комедия о любви и деньгах в постановке Саймона Годвина

Титульные «Щёголи» – мистер Эймвелл и мистер Арчер, два очаровательных, но несколько распущенных молодых человека, счастливо промотавших свое состояние в головокружительном калейдоскопе Лондона. Опозоренные в обществе и преследуемые кредиторами, приятели бегут в провинциальный городок Личфилд, где и разрабатывают свой хитроумный план – жениться ради денег.Обосновавшись в местной таверне и представляясь окружающим хозяином и слугой, парочка приступает к осуществлению плана. На пути у них, однако, регулярно встают те или иные представители местного населения: коварный хозяин таверны, богатая вдова, внушающие страх разбойники, пылкий французский дворянин, отзывчивая горничная, пьющий муж, вспыльчивый дворецкий, буйный священник. Но главная трудность – это, конечно, любовь: встретив достойных соперниц в лице Доринды и миссис Саллен, щёголи оказываются перед лицом наибольшей опасности, потому что именно любовь может быстрее всего вывести их на чистую воду.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте пригласительный билет на 2 лица на показ спектакля «Хитроумный план щеголей»

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга. Убедительная просьба указывать настоящее имя и фамилию, а также действующий е-мэйл, иначе мы не сможем с вами связаться!

Викторина окончена
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше