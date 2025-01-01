Выиграй билеты на специальный показ фильма «Зверь»

Выиграй билеты на один из лучших британских фильмов этого года!

27 июня в 20.00 в кинотеатре Angletere Cinema Lounge состоится премьера психологического триллера «Зверь», удивительного дебюта британского режиссёра Майкла Пирса с Джесси Бакли («Табу», «Война и мир») и Джонни Флинном («Гений») в главных ролях.

У Молл день рождения. Ей исполняется 27 лет, но праздник не делает её счастливой. Она живет с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и гнёта семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время – по острову рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется от всех невидимых оков. Но счастье Молл не дает покоя её семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским происшествиям. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или остаться на стороне большинства.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на показ «Зверя».

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 26 июня.

