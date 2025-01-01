Выиграй билеты на специальный показ фильма «Пылающий»

3 июля в 20.00 в «Ленинград Центре» состоится специальный показ южнокорейского триллера «Пылающий».

Молодой человек Чон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за ее кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком. Однажды парочка приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на фильм «Пылающий».

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 2 июля.

Победители:

lyubovery@***

Ocsana_8001@***