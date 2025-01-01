Выиграй приз с символикой фильма «Невидимка»

Меню
Дата окончания викторины: 9 июля 2018 10:43
Хочешь выиграть «плащ-невидимку»?

Участвуй в викторине!

 

5 июля в прокат выходит триллер «Невидимка» с Натали Дормер в главной роли.

«Девушка в темноте», как называют слепую Софию, становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма – дождевик.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 9 июля.

Победители:

stassi28@*** panda88@*** fdik67@*** mlevichev@*** katrins-12@*** aliamiraslanov@*** black77jack@***

