Выиграй приз с символикой фильма «Невидимка»

5 июля в прокат выходит триллер «Невидимка» с Натали Дормер в главной роли.

«Девушка в темноте», как называют слепую Софию, становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма – дождевик.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 9 июля.

Победители:

stassi28@*** panda88@*** fdik67@*** mlevichev@*** katrins-12@*** aliamiraslanov@*** black77jack@***