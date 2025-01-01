Выиграй приз с символикой фильма «Невидимка»
Хочешь выиграть «плащ-невидимку»?
Участвуй в викторине!
5 июля в прокат выходит триллер «Невидимка» с Натали Дормер в главной роли.
«Девушка в темноте», как называют слепую Софию, становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма – дождевик.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определим рандомным способом 9 июля.
Победители:
stassi28@*** panda88@*** fdik67@*** mlevichev@*** katrins-12@*** aliamiraslanov@*** black77jack@***
Викторина окончена