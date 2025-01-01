Меню
Дата окончания викторины: 2 июля 2018 13:47
Собирай друзей, общайся, ходи в кино и выигрывай стильный смартфон!

28 июня в прокат выходит комедия «Ты водишь» с Джереми Реннером и Эдом Хелмсом в главных ролях.

Каждый год в течение месяца пять друзей-соперников участвуют в беспощадно-навороченной версии игры в «кошки-мышки». Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!»

В этом году «кошки-мышки» приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что вроде как должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.

Герои фильма пронесли свою дружбу через много лет, будь и ты на связи со своими друзьями благодаря стильному и удобному смартфону INOI 3 Lite.

Правильно ответь на вопросы викторины и стань обладателем новенького смартфона INOI 3 Lite!

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 2 июля.

Подробнее о призе:

INOI 3 Lite

Смартфон с 5-дюймовым экраном, соотношением сторон 18:9 в стильном, приятном на ощупь корпусе из soft-touch пластика.

В устройстве используется чипсет MediaTek MTK6580. Вместе с чистым Android это позволяет получить отличную скорость работы интерфейса.

Еще одна особенность - двойная камера для получения наиболее качественных снимкой и видео (8 Мп).

Оперативная память – 1 Гб, встроенная память 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб.

Смотри комедию «Ты водишь» и выигрывай смартфон INOI 3 Lite!

Победитель:

bodun@***

Викторина окончена
