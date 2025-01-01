Выиграй сертификат на покупку солнцезащитных очков от салона «Мегаоптика»

Хочешь быть стильным как подруги Оушена?

21 июня в прокат выходит криминальная комедия Гэрри Росса «8 подруг Оушена».

Только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен, собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье с шеи прекрасной и безумной «звезды экрана» Дафны Клюгер во время ежегодного блистательного бала в Метрополитен-музее.

Неотъемлемой частью стильного образа главных героинь фильма являются солнцезащитные очки. По этому случаю салон «Мегаоптика» разыгрывает сертификаты на 1000 рублей на покупку этого полезного и красивого аксессуара.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 18 июня.

Победители:

alfa-plus@*** lperavina@*** matima90@*** m1ssnadezda@***