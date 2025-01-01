Выиграй билеты на предпремьерный показ документального фильма «Горы»

Лучше гор могут быть только горы?

14 июня в Санкт-Петербурге и Москве пройдут специальные показы документального фильма Дженнифер Пидом «Горы».

Горы – самое неприступное и коварное творение природы. Их склоны влекут к себе человечество испокон веков. Этот поединок длится столетиями, но что в нем заслуживает большего восхищения: сами горы или дерзость одиночек, что стремятся подняться «выше неба»?

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица.

Викторина для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Победителей определим рандомным способом 13 июня.

Детали показов

Санкт-Петербург: 14 июня, кинотеатр «Формула Кино Галерея»

Сбор гостей в 19.30

Начало показа в 20.00

Москва: 14 июня, кинотеатр «Формула Кино ЦДМ»

Сбор гостей в 19.30

Начало показа в 20.00

Победители:

lostar2005@*** angelkatrin1@*** bulaeva.ann@*** dvasilyev1982@***