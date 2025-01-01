Выиграй билеты на предпремьерный показ документального фильма «Горы»
Лучше гор могут быть только горы?
Если согласен, участвуй в нашей викторине!
14 июня в Санкт-Петербурге и Москве пройдут специальные показы документального фильма Дженнифер Пидом «Горы».
Горы – самое неприступное и коварное творение природы. Их склоны влекут к себе человечество испокон веков. Этот поединок длится столетиями, но что в нем заслуживает большего восхищения: сами горы или дерзость одиночек, что стремятся подняться «выше неба»?
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица.
Викторина для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.
Победителей определим рандомным способом 13 июня.
Детали показов
Санкт-Петербург: 14 июня, кинотеатр «Формула Кино Галерея»
Сбор гостей в 19.30
Начало показа в 20.00
Москва: 14 июня, кинотеатр «Формула Кино ЦДМ»
Сбор гостей в 19.30
Начало показа в 20.00
