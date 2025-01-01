Викторина к фильму «Охотники за привидениями» от WDSSPR
28 июля на экраны выходит ремейк знаменитого фильма 90-х - «Охотники за привидениями».
В центре новой истории – команда бесстрашных девушек, которые встали на защиту Нью-Йорка, наводненного целой армией привидений.
Ответье правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.
Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга. Убедительная просба указывать настоящее имя и фамилию, а также действующий е-мэйл, иначе мы не сможем с вами связаться!
Викторина окончена