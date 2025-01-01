Меню
Дата окончания викторины: 19 июля 2016 12:00
28 июля на экраны выходит ремейк знаменитого фильма 90-х - «Охотники за привидениями».

В центре новой истории – команда бесстрашных девушек, которые встали на защиту Нью-Йорка, наводненного целой армией привидений.

Ответье правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Викторина к фильму «Охотники за привидениями» от WDSSPR

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга. Убедительная просба указывать настоящее имя и фамилию, а также действующий е-мэйл, иначе мы не сможем с вами связаться!

Викторина окончена
