Выиграй билеты на показ фильма «Мир Юрского периода 2»

Дата окончания викторины: 9 июня 2018 10:47
Разыгрываем билеты на самый ожидаемый фильм этого лета!

10 июня в 13.00 в «Ленинград Центре» состоится показ блокбастера «Мир Юрского периода 2» в 3D.

Легендарная франшиза выходит на принципиально новый уровень. Триумфальное возвращение культовых героев, нашествие доисторических рептилий, невероятный масштаб и зрелищность – это всё МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. Динозавры еще никогда не были так близко...

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на сеанс фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 9 июня.

Победители:

sofia1983g@***

lihomanova88@***

Викторина окончена
