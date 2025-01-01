Принимай участие в конкурсе от телеканала HISTORY и выиграй мяч с автографом Давида Вильи!

В преддверии Чемпионата Мира по футболу телеканал HISTORY запускает двухнедельную серию программ «История Футбола», в которой зрителям расскажут о величайших победах и поражениях в истории спорта, а также о судьбах игроков и тренеров.

Тем временем, совместно с телеканалом Киноафиша подготовила викторину, участники которой смогут проверить свои знания, а победитель получит мяч с автографом известного футболиста Давида Вильи, нападающего команды «Нью-Йорк Сити», бывшего игрока «Барселоны», недавно забившего 400-й гол в своей карьере.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителя определим рандомным способом 13 июня.

Подсказки ищите на телеканале HISTORY и на сайте!

Победители:

platonchugunov@***