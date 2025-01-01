Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй мяч с автографом Давида Вильи!

Выиграй мяч с автографом Давида Вильи!

Дата окончания викторины: 13 июня 2018 11:02
Выиграй мяч с автографом Давида Вильи!

Хочешь почувствовать себя профессиональным футболистом?

Принимай участие в конкурсе от телеканала HISTORY и выиграй мяч с автографом Давида Вильи!

В преддверии Чемпионата Мира по футболу телеканал HISTORY запускает двухнедельную серию программ «История Футбола», в которой зрителям расскажут о величайших победах и поражениях в истории спорта, а также о судьбах игроков и тренеров.

Тем временем, совместно с телеканалом Киноафиша подготовила викторину, участники которой смогут проверить свои знания, а победитель получит мяч с автографом известного футболиста Давида Вильи, нападающего команды «Нью-Йорк Сити», бывшего игрока «Барселоны», недавно забившего 400-й гол в своей карьере.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителя определим рандомным способом 13 июня.

Подсказки ищите на телеканале HISTORY и на сайте!

Победители:

platonchugunov@***

Викторина окончена
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше