Выиграй билеты на премьеру фильма «Моя жизнь»

Дата окончания викторины: 28 мая 2018 10:12
Хочешь попасть на премьеру фильма «Моя жизнь» и получить автограф исполнителя главной роли Макара Запорожского?

Все просто - правильно отвечай на вопросы и получай билеты!

28 мая в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент» на Бухарестской состоится премьерный показ фильма «Моя жизнь» с участием исполнителя главной роли Макара Запорожского и продюсера Михаила Волобуева.

С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, ему приходится отказаться от любимой девушки и выбрать путь футболиста. И вот, когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому. Мир перестает существовать, ведь он не только теряет возможность осуществить свою мечту, но и теряет своих родных, любимых людей.

Как не сломаться, следовать своей мечте и вернуть свою любимую? Или она так и не смирится с его выбором стать футболистом?

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом утром 28 мая.

Детали мероприятия: Дата: 28 мая Сбор гостей: 19:30 Начало сеанса: 20:30

Победители:

mayer.sergey@*** tema041296@*** deniz.1972@*** awchik@*** sova235@***

Викторина окончена
