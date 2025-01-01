Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Черновик» от WDSSPR

Выиграй приз с символикой фильма «Черновик» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 4 июня 2018 10:17
Выиграй приз с символикой фильма «Черновик» от WDSSPR

Уже успел посмотреть "Черновик"?

Тогда отвечай на вопросы и выигрывай классные призы!

25 мая в прокат вышла экранизация книги Сергея Лукьяненко «Черновик».

Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 4 июня.

Выиграй приз с символикой фильма «Черновик» от WDSSPR

Победители:

all4047@*** daryasolovjeva04111997@*** voroshko@***

Викторина окончена
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше