Выиграй приз с символикой фильма «Черновик» от WDSSPR
Уже успел посмотреть "Черновик"?
Тогда отвечай на вопросы и выигрывай классные призы!
25 мая в прокат вышла экранизация книги Сергея Лукьяненко «Черновик».
Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует…
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 4 июня.
Победители:
all4047@*** daryasolovjeva04111997@*** voroshko@***