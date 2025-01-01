Выиграй билеты на показ мультфильма «Два хвоста»
Не знаешь, как порадовать ребенка? Своди в кино!
Участвуй в викторине и выигрывай билеты в кино!
29 мая в 19.00 «Синема парк Ривьера» состоится премьера мультфильма «Два хвоста».
История о невероятных приключениях двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. И, тем не менее, именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику! Вас ждут шутки, аттракционы и погони на летающих тарелках. Ключ на старт! Полетели!
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру мультфильма.
Викторина только для жителей Москвы.
Победителей определим рандомным способом 28 мая.
Детали показа
Дата: 29 мая (вторник)
Время: 19.00
Место: «Синема парк Ривьера» (Автозаводская улица, 18, (м. Автозаводская / Тульская), ТРЦ «Ривьера», 3-й этаж)
Победители:
Победители: