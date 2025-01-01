Выиграй билеты на показ мультфильма «Два хвоста»

Меню
Дата окончания викторины: 28 мая 2018 10:47
Не знаешь, как порадовать ребенка? Своди в кино!

Участвуй в викторине и выигрывай билеты в кино!

29 мая в 19.00 «Синема парк Ривьера» состоится премьера мультфильма «Два хвоста».

История о невероятных приключениях двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. И, тем не менее, именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику! Вас ждут шутки, аттракционы и погони на летающих тарелках. Ключ на старт! Полетели!

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру мультфильма.

Викторина только для жителей Москвы.

Победителей определим рандомным способом 28 мая.

Детали показа

Дата: 29 мая (вторник)

Время: 19.00

Место: «Синема парк Ривьера» (Автозаводская улица, 18, (м. Автозаводская / Тульская), ТРЦ «Ривьера», 3-й этаж)

Победители:

Cat_one@*** painkiller@*** vorobyova.jenya@*** maslamarina@*** lena27-02@***

Викторина окончена
