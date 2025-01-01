Выиграй билеты на показ фильма «Невидимый гость»
Хочешь посмотреть один из лучших европейских детективов?
Участвуй в викторине и выигрывай билеты!
30 мая, за день до официальной премьеры, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы остросюжетного детектива «Невидимый гость».
Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица.
Викторина для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.
Победителей определим рандомным способом 29 мая.
Детали показов:
Москва - Каро 9 Атриум. 20.00
Санкт-Петербург - Великан Парк. 19.30
Победители:
m1ssnadezda@*** stroy26@*** semenkova-s@*** pkosih@***