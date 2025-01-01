Выиграй билеты на показ фильма «Невидимый гость»

Хочешь посмотреть один из лучших европейских детективов?

30 мая, за день до официальной премьеры, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы остросюжетного детектива «Невидимый гость».

Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица.

Викторина для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Победителей определим рандомным способом 29 мая.

Детали показов:

Москва - Каро 9 Атриум. 20.00

Санкт-Петербург - Великан Парк. 19.30

Победители:

m1ssnadezda@*** stroy26@*** semenkova-s@*** pkosih@***