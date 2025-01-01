Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Мир Юрского периода 2»

Выиграй приз с символикой фильма «Мир Юрского периода 2»

Дата окончания викторины: 4 июня 2018 10:55
Выиграй приз с символикой фильма «Мир Юрского периода 2»

У нас есть эксклюзивные призы с эмблемой Мира Юрского периода!

Все просто: отвечай на вопросы, жди подведения итогов.

7 июня в прокат выходит фантастический блокбастер «Мир Юрского периода 2» с Крисом Прэттом в главной роли, а пока прими участие в конкурсе и выиграй оригинальные призы с символикой фильма.

Легендарная франшиза выходит на принципиально новый уровень. Триумфальное возвращение культовых героев, нашествие доисторических рептилий, невероятный масштаб и зрелищность – это всё МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. Динозавры еще никогда не были так близко...

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 4 июня.

Выиграй приз с символикой фильма «Мир Юрского периода 2»

Победители:

alisa-yigit@*** vlvalia@*** sve5417@*** alisa05012002@*** m.rakitin@*** evpak85@*** anatoliybryansk19@***

Викторина окончена
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше