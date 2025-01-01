Выиграй приз с символикой фильма «Мир Юрского периода 2»
У нас есть эксклюзивные призы с эмблемой Мира Юрского периода!
Все просто: отвечай на вопросы, жди подведения итогов.
7 июня в прокат выходит фантастический блокбастер «Мир Юрского периода 2» с Крисом Прэттом в главной роли, а пока прими участие в конкурсе и выиграй оригинальные призы с символикой фильма.
Легендарная франшиза выходит на принципиально новый уровень. Триумфальное возвращение культовых героев, нашествие доисторических рептилий, невероятный масштаб и зрелищность – это всё МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. Динозавры еще никогда не были так близко...
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз.
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 4 июня.
Победители:
alisa-yigit@*** vlvalia@*** sve5417@*** alisa05012002@*** m.rakitin@*** evpak85@*** anatoliybryansk19@***