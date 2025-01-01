Выиграй билеты на киноконцерт Disney «Волшебные мелодии»
Дарим возможность послушать хиты из мультфильмов Disney в Санкт-Петербургской филармонии!
Правильно ответь на вопросы викторины и получи билеты на киноконцерт.
9 июня в 19.00 в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится киноконцерт Disney «Волшебные мелодии».
В программе прозвучат легендарные композиции из классических шедевров Disney, удостоенных премий «Оскар» и «Грэмми»: «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Мулан», «Аладдин» и «Покахонтас».
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на киноконцерт.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определим рандомным способом 28 мая.
Победители:
9118881@*** tetra98@*** gu4inanata@*** Lisenkonad@***