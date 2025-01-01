Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на киноконцерт Disney «Волшебные мелодии»

Выиграй билеты на киноконцерт Disney «Волшебные мелодии»

Дата окончания викторины: 28 мая 2018 10:27
Выиграй билеты на киноконцерт Disney «Волшебные мелодии»

Дарим возможность послушать хиты из мультфильмов Disney в Санкт-Петербургской филармонии!

Правильно ответь на вопросы викторины и получи билеты на киноконцерт.

9 июня в 19.00 в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится киноконцерт Disney «Волшебные мелодии».

В программе прозвучат легендарные композиции из классических шедевров Disney, удостоенных премий «Оскар» и «Грэмми»: «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Мулан», «Аладдин» и «Покахонтас».

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на киноконцерт.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 28 мая.

Победители:

9118881@*** tetra98@*** gu4inanata@*** Lisenkonad@***

Викторина окончена
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше