Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Викторина к показу балета «Мэтью Борн: Кар Мен» от кинотеатра «Ленфильм»

Викторина к показу балета «Мэтью Борн: Кар Мен» от кинотеатра «Ленфильм»

Дата окончания викторины: 11 июля 2016 12:00
Викторина к показу балета «Мэтью Борн: Кар Мен» от кинотеатра «Ленфильм»

12 июля в 19.30 в кинотеатре «Ленфильм» (Каменноостровский пр., 10) состоится кинопоказ балета «Мэтью Борн: Кар Мен». Балет в двух действиях на музыку Ж. Бизе в аранжировке Т. Дэвиса

«Кар Мен» поставлен по мотивам, весьма отдаленным, впрочем, знаменитой оперы Бизе «Кармен», для которой была написана, возможно, самая узнаваемая и потрясающая классическая партитура; для спектакля Борна она великолепно аранжирована Терри Дэвисом. Всем известная история из XIX века и табачной фабрики переехала в засаленную автомастерскую-забегаловку в Америке 60-х годов, где страсти и мечты жителей маленького городка разбиваются вдребезги с появлением обаятельного незнакомца. Подогреваемые жаром и желанием, участники драмы попадают в необратимый водоворот алчности, страсти, предательства и мести. Невероятная сценография Леза Бразерстоуна, выразительный дизайн света от Криса Дейви и способность Мэтью Борна ярко и живо рассказывать истории создали убедительный образ одноэтажной Америки, послуживший фоном к невероятной по накалу драме.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте пригласительный билет на 2 лица в кинотеатр «Ленфильм». Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга. Убедительная просба указывать настоящее имя и фамилию, а также действующий е-мэйл, иначе мы не сможем с вами связаться!

Викторина окончена
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше