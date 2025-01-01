Меню
Выиграй билеты на фильм «Парк Юрского периода» в формате Real 3D

Дата окончания викторины: 25 мая 2018 08:25
Выиграй билеты на фильм «Парк Юрского периода» в формате Real 3D

Невероятная возможность - увидеть «Парк Юрского периода» на большом экране!

Участвуй в викторине и жди итогов.

К 25-летию выхода первой части популярной франшизы «Парк Юрского периода», фильм возвращают на большие экраны в формате Real 3D.

Экспансивный богач и профессор уговаривает пару ученых-палеонтологов приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил реликтовый парк. В парке этом водятся древние динозавры, которые по его идее и должны стать гвоздем программы нового аттракциона. До открытия остается несколько дней, а продажный работник, пытаясь продать зародышей ящеров налево, нарушает систему охраны, что в комплексе с грозовым ливнем приводит к выходу доисторических чудовищ на волю, где они действуют в соответствии со своими инстинктами...

Только 26 мая в 20 городах России пройдут эксклюзивные показы «Парка Юрского периода» в формате Real 3D.

Правильно ответь на вопросы викторины и получи пригласительный билет на 2 лица!

Победителей определим рандомным способом 25 мая.

Викторина для городов: Санкт-Петербург (Гранд Каньон),Тюмень (Гудвин), Челябинск (Горки), Набережные Челны (Торговый Квартал), Новосибирск (Ройял Парк), Пермь (Семья), Уфа (Семья), Нижний Новгород (Фантастика), Екатеринбург (Алатырь), Вологда (Мармелад), Белгород (Сити Молл Белгородский), Саратов (Триумф), Воронеж (Галерея Чижова), Москва (Белая Дача), Ульяновск (Аква Молл), Сургут (Сити Молл), Калининград (Европа), Ставрополь (Космос), Красноярск (Енисей), Тула (Макси), Ковров (Ковров Молл), Ижевск (Петровский)

Победители:

Викторина окончена
