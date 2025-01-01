Выиграй книгу «Излом времени» от издательства Эксмо

Меню
Дата окончания викторины: 21 мая 2018 11:43
Тот случай, когда книга лучше фильма!

Участвуй викторине и выиграй комикс «Излом времени».

В марте в прокат вышел фэнтезийный фильм Disney «Излом времени», по мотивам романа Мадлен Л’Энгл.

По этому случаю опубликовано первое иллюстрированное издание приключенческого романа-бестселлера, ставшего классикой! Уже знакомые миру Мэг Мурри, Чарльз Мурри и Келвин О'Кифи отправляются в путешествие сквозь пространство и время чтобы спасти отца Мэг и Чарльза, который застрял во временной петле. Во время путешествия они встречают защитников галактики Миссис Чтотакое, Миссис Кто и Миссис Ведьму, спасают вселенную от тьмы, а также находят себя.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй книгу «Излом времени».

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 21 мая.

Победители:

ed-natarov@*** dimamarkovpro@*** potapov_max88@***

Викторина окончена
