Выиграй билеты на специальный показ драмы «Пианист»

Как попасть на сеанс? Участвуй в викторине и получай билеты!

Всего на один вечер «КультКино» возвращает на большой экран шедевр мирового кинематографа – драму Романа Полански «Пианист».

Фильм снят по автобиографии Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов прошлого века. Главный герой фильма — Владек — занимается искусством до тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев меняется: их помещают в Варшавское гетто, запрещают работать, унижают, заставляют носить отличительные повязки, а через некоторое время отправляют в концлагерь.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица.

Викторина для жителей Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Победителей определим рандомным способом 4 мая.

Детали показов:

Санкт-Петербург, 6 мая в 19.00, в киноцентре «Родина»

Новосибирск, 8 мая в 19.00, в кинотеатре «Победа»

Победители:

robonen@*** rikka.irk@*** ishkina.00@*** ludmila.snt@*** vikaruso16@*** Cooperrnb@***