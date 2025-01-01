Выиграй приз с символикой фильма «Мстители: Война бесконечности» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 14 мая 2018 10:33
Хочешь выиграть эксклюзивные призы от Marvel с самыми крутыми супергероями?

Участвуй в нашей викторине и жди подведения итогов.

3 мая в прокат выходит супергеройский блокбастер Marvel «Мстители: Война бесконечности».

Беспрецедентное кинематографическое путешествие длиной в 10 лет, которое создало и привело в движение всю киновселенную MARVEL, продолжится в фильме «Мстители: Война бесконечности», который перенесет на экран величайшее столкновение всех времен. Мстителям и их союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, готовящему обрушить разрушительный удар и положить конец всей Вселенной.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Мстители: Война бесконечности».

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 14 мая.

Победители:

Darya.timofeeva.90@*** angell2004@*** kristenok89@*** kovalevaaaaa@*** l.zaharova@*** dolyakov_maxim06@*** t7407007@***

Викторина окончена
