Выиграй билеты на премьеру мультфильма «Папа-мама Гусь»

Дата окончания викторины: 28 апреля 2018 13:07
Хочешь порадовать детишек и попасть на премьеру классного мультфильма?

Всё просто: Участвуй в викторине!

29 апреля в 16.00 в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Лето» состоится премьера трогательного семейного мультфильма «Папа-мама Гусь».

Пэнг – ничем не ограниченный молодой гусь-холостяк, который сделал бы все что угодно, лишь бы не готовиться к предстоящему перелету. Он считает себя лучше всех и проводит время, пытаясь выполнить сумасшедшие трюки на еще более сумасшедших скоростях. Выполняя один из таких трюков, Пэнг подлетает слишком близко к земле, сталкивается со стаей утят и разлучает брата и сестру, Чао и Чи, с остальными. С этой маловероятной встречи начнется невероятное путешествие Пэнга, в котором он сломает крыло ... и едва не разобьет сердце... когда он поймет силу бескорыстной любви на примере двух утят, которые в свою очередь увидят в нем лучшего отца, которого они когда-либо могли иметь.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру мультфильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 28 апреля.

Победители:

alinalevkovich@***

mouse13_34@***

Викторина окончена
