Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Псы под прикрытием» от MEGOGO Distribution

Выиграй приз с символикой фильма «Псы под прикрытием» от MEGOGO Distribution

Дата окончания викторины: 7 мая 2018 11:21
Выиграй приз с символикой фильма «Псы под прикрытием» от MEGOGO Distribution

Дарим игру для веселого времяпрепровождения!

Отвечай на вопросы и получай фрисби!

31 мая в прокат выходит семейная комедия «Псы под прикрытием».

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником – говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй летающий диск – фрисби, чтобы весело играть с друзьями или питомцами!

Победителей определим рандомным способом 7 мая.

Викторина для всех жителей РФ.

Выиграй приз с символикой фильма «Псы под прикрытием» от MEGOGO Distribution

Победители:

loto1995@*** irinka3986@*** uhta99@*** julienm@*** zamok-362@*** tema041296@*** lperavina@*** tanix-87@*** Lekukovanata@*** mlevichev@***

Викторина окончена
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше