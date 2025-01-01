Выиграй приз с символикой фильма «Псы под прикрытием» от MEGOGO Distribution

31 мая в прокат выходит семейная комедия «Псы под прикрытием».

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником – говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй летающий диск – фрисби, чтобы весело играть с друзьями или питомцами!

Победителей определим рандомным способом 7 мая.

Викторина для всех жителей РФ.

Победители:

loto1995@*** irinka3986@*** uhta99@*** julienm@*** zamok-362@*** tema041296@*** lperavina@*** tanix-87@*** Lekukovanata@*** mlevichev@***