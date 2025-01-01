Выиграй приз с символикой мульфильма «Смешарики. Дежавю»

Вырос на «Смешариках» и хочешь получить приз с любимыми героями?

26 апреля в прокат выходит мультфильм Дениса Чернова «Смешарики. Дежавю».

Главным героем нового полнометражного фильма о приключениях Смешариков станет неугомонный Крош. Он решает устроить незабываемый день рождения Копатыча и обращается в агентство «Дежавю», обещающее своим клиентам удивительные путешествия во времени. Однако из-за несоблюдения условий договора… разбросанные по разным эпохам Смешарики встречаются с динозаврами Мезозоя, рыцарями Средневековья, отчаянными ковбоями Дикого Запада и обитателями Древнего Китая. С одной целью – собрать друзей вместе и вернуться домой.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй призы с символикой мультфильма – рюкзак, бандану и игрушку Шорка.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 3 мая.

Победители:

alla_orel@***

archi18st@***

dimonsava@***