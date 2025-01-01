Меню
Викторина к фильму «Отмель» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 8 июля 2016 12:00
7 июля на экраны выходит новый фильм с Блейк Лайвли в главной роли - "Отмель".

Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная погода для серфингистов в поисках хорошей волны. Казалось бы, ничто не предвещает беды для очаровательной любительницы серфинга в одиночку... Разве что свидание тет-а-тет с гигантской акулой, которая загонит спортсменку на отмель и не отступит до тех пор, пока не получит свое.

Ответье правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга. Убедительная просба указывать настоящее имя и фамилию, а также действующий е-мэйл, иначе мы не сможем с вами связаться!

Викторина окончена
