Выиграй эксклюзивные призы к фильму «Гоголь. Вий» от магазина российских дизайнеров FREEDOM STORE

Дата окончания викторины: 9 апреля 2018 12:02
Любишь костюмированные фильмы? Но еще больше любишь красиво одеваться? Тогда тебе к нам!

Ответь на вопросы викторины и выиграй сертификат в модный магазин.

5 апреля в прокат выходит мистическое фэнтези «Гоголь. Вий» по мотивам произведений великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя.

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Правильно ответь на вопросы нашей викторины и выиграй стильный шарф, чокер или сертификат в магазин одежды FREEDOM STORE, в котором собраны лучшие авторские коллекции молодых российских дизайнеров.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 9 апреля.

Победители:

fdik67@*** vera-zanoza@*** finnikenolga@***

Викторина окончена
