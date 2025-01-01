Выиграй эксклюзивные призы к фильму «Гоголь. Вий» от магазина российских дизайнеров FREEDOM STORE
Любишь костюмированные фильмы? Но еще больше любишь красиво одеваться? Тогда тебе к нам!
Ответь на вопросы викторины и выиграй сертификат в модный магазин.
5 апреля в прокат выходит мистическое фэнтези «Гоголь. Вий» по мотивам произведений великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя.
Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.
Правильно ответь на вопросы нашей викторины и выиграй стильный шарф, чокер или сертификат в магазин одежды FREEDOM STORE, в котором собраны лучшие авторские коллекции молодых российских дизайнеров.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определим рандомным способом 9 апреля.
Победители:
fdik67@*** vera-zanoza@*** finnikenolga@***