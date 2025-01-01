Выиграй приз к фильму «Тренер» от клиники доктора Груздева!

Меню
Дата окончания викторины: 23 апреля 2018 12:00
Хочешь преобразиться к премьере фильма «Тренер»?

Тогда участвуй в нашей викторине и получи подарок от клиники эстетической медицины доктора Груздева!

19 апреля в прокат выходит спортивная драма «Тренер», режиссерский дебют Данилы Козловского.

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй сертификат на 3000 рублей на контурную пластику.

Викторина проводится только для жителей Санкт-Петербурга, достигших 18 лет.

Победителей определим рандомным способом 23 апреля.

Победители:

julienm@***; marijka_ch@*** helenyar61@***; daria.aust.spb@***; 10073157@***; zxcvq0712@***; nikashevchenko.98@***; irinka3986@***; kat93_93@***; ruletka03@***; marta1952@***; nataha21_0508@***; maria_bykova@***; 300418040706@***; filutki@***; amedalon@***; 6oris@***; andrej.kalash@***; i.ciber@***; v-ampir@***; tema041296@***; pagrinev92@***; ooozon1@***

Викторина окончена
