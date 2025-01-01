Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй детские Real 3D очки «В поисках Дори»

Выиграй детские Real 3D очки «В поисках Дори»

Дата окончания викторины: 30 июня 2016 12:00
Выиграй детские Real 3D очки «В поисках Дори»

Выиграй современные детские очки с технологией Real 3D, стилизованные под новый мультфильм студии PIXAR - «В поисках Дори».

Выиграй детские Real 3D очки «В поисках Дори»

По сюжету нового фильма страдающую провалами в памяти рыбку Дори с возрастом все чаще мучают вопросы прошлого. Где она родилась? Кто ее родители? Что с ее памятью? Какой был первый вопрос? Для поиска ответов Дори, Немо и его отец Марлин отправляются в захватывающее путешествие. Как и раньше, их ждут веселые приключения, забавные (и не очень) жители океана, и, разумеется, новые друзья.

Уже в кинотеатрах!

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга. Убедительная просба указывать настоящее имя и фамилию, а также действующий е-мэйл, иначе мы не сможем с вами связаться!

Викторина окончена
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше