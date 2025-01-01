Меню
Выиграй приз с символикой фильма «Ограбление в ураган» от MEGOGO Distribution

Дата окончания викторины: 12 марта 2018 11:22
Хочешь выиграть оригинальную и компактную метеостанцию от MEGOGO Distribution?

Отвечай на вопросы и получай подарки к фильму «Ограбление в ураган»!

8 марта в прокат выходит фильм-катастрофа режиссера Роба Коэна «Ограбление в ураган».

На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием. Но когда разбушевавшийся ураган усиливается до смертельно опасной Категории 5, тщательно продуманный план ограбления века трещит по швам...

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 12 марта.

Победители:

belocheikina.kam@***

sydromany@***

zagros-roman@***

marta1952@***

itoksik@***

Викторина окончена
