Выиграй билеты на премьеру фильма «Кикбоксер возвращается»

Дата окончания викторины: 19 февраля 2018 10:56
Выиграй билеты на премьеру фильма «Кикбоксер возвращается»

22 февраля в прокат выходит боевик «Кикбоксер возвращается» в озвучке легендарного переводчика Андрея Гаврилова.

Юному бойцу необходимо одолеть нового «Халка» из Скандинавии. Под руководством тренера в исполнении Жан-Клод Ван Дама он укрепит свой дух, а спарринги с Майком Тайсоном прокачают тело.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на специальный показ фильма «Кикбоксер возвращается».

Викторина для городов:

Ижевск (показ 20 февраля)

Казань (показ 20 февраля)

Оренбург (показ 21 февраля)

Ульяновск (показ 20 февраля)

Екатеринбург (показ 21 февраля)

Самара (показ 21 февраля)

Победителей определим рандомным способом 19 февраля.

Победители:

Викторина окончена
