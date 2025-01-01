Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй призы к фильму «Пятьдесят оттенков свободы» от «Розового кролика»!

Выиграй призы к фильму «Пятьдесят оттенков свободы» от «Розового кролика»!

Дата окончания викторины: 15 февраля 2018 10:50
Выиграй призы к фильму «Пятьдесят оттенков свободы» от «Розового кролика»!

8 февраля на экраны выходит заключительная часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого» - «Пятьдесят оттенков свободы». Не пропусти кульминацию эротической мелодрамы!

Хочешь почувствовать себя на месте Анастейши Стил и Кристиана Грея? Или просто порадовать свою вторую половинку в день Всех Влюбленных? Участвуй в нашей викторине и выиграй эксклюзивные призы от сети магазинов укрепления семьи «Розовый кролик»!

Викторина только для лиц, достигших 18 лет.

Победителей определим рандомным способом 15 февраля.

Викторина для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Выиграй призы к фильму «Пятьдесят оттенков свободы» от «Розового кролика»!

Победители:

sweet1982cat@*** cozloffart@*** chasma@*** Stanley185@*** Lidanik1990@***

Викторина окончена
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше