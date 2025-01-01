Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на специальный показ фильма «Лёд» от сети кинотеатров «КАРО» и Sony Pictures

Выиграй билеты на специальный показ фильма «Лёд» от сети кинотеатров «КАРО» и Sony Pictures

Дата окончания викторины: 13 февраля 2018 11:11
Выиграй билеты на специальный показ фильма «Лёд» от сети кинотеатров «КАРО» и Sony Pictures

14 февраля в 20.00 во всех кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы романтической мелодрамы «Лёд».

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на показ фильма «Лёд»!

Победителей определим рандомным способом 13 февраля.

Викторина для городов:

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Екатеринбург

Самара

Сургут

Калининград

Победители: skakunchik@***, all4047@***, dalroyce@***, alext82@***, Vikasoul@***, Kulik6@***, kirjanova.diana2014@***, ksenia_petrova_24@***, mar.nastya90@***

Викторина окончена
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше