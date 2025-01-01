Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на специальный показ фильма «Движение вверх»

Выиграй билеты на специальный показ фильма «Движение вверх»

Дата окончания викторины: 9 февраля 2018 10:53
Выиграй билеты на специальный показ фильма «Движение вверх»

10 февраля в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК Радуга» состоится специальный показ c участием создателей самого кассового фильма в истории российского кинопроката – спортивной драмы «Движение вверх». Зрителям Санкт-Петербурга картину представят исполнители главных ролей Кирилл Зайцев и Джеймс Тратас.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на показ фильма.

Сбор гостей в 19:00.

Приветственное слово актёров, автограф- и фотосессия в 19.30

Начало сеанса в 20:00

Адрес кинотеатра «СИНЕМА ПАРК РАДУГА»: г. Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 14, ТРК «Питер Радуга», 1-й этаж

Победителей определим рандомным способом 9 февраля.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

kiri34ger@***

ahhayma@***

maxsin0103@***

Викторина окончена
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше