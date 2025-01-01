Выиграй билеты на специальный показ фильма «Движение вверх»
10 февраля в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК Радуга» состоится специальный показ c участием создателей самого кассового фильма в истории российского кинопроката – спортивной драмы «Движение вверх». Зрителям Санкт-Петербурга картину представят исполнители главных ролей Кирилл Зайцев и Джеймс Тратас.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на показ фильма.
Сбор гостей в 19:00.
Приветственное слово актёров, автограф- и фотосессия в 19.30
Начало сеанса в 20:00
Адрес кинотеатра «СИНЕМА ПАРК РАДУГА»: г. Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д. 14, ТРК «Питер Радуга», 1-й этаж
Победителей определим рандомным способом 9 февраля.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победители:
kiri34ger@***
ahhayma@***
maxsin0103@***
Викторина окончена